Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Vakalar böyle giderse okulların açılmasında sorun yaşayabiliriz

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, açıklanan Koronavirüs vaka tablosuna göre okulların bu yıl açılıp açılmayacağına dair soruyu cevapladı. "Bu tablo böyle devam ederse okulların açılmasıyla ilgili özellikle üniversitelerde sıkıntı yaşayabiliriz" diyen Yavuz, temmuz ve ağustos ayında açıklanacak vaka sayılarının bu konuyu belirleyici olduğunu söyledi.

Bilim Kurulu üyesi Şimşek Yavuz, Habertürk’te Fatih Altay’lının canlı programında şu açıklamaları yaptı. Okulların açılmasını Temmuz ve Ağustos ayındaki vaka artışlarına endeksleyen Şimşek şöyle devam etti:

"Bu tablo binli rakamlarla devam ederse özellikle üniversitelerin açılmasında sıkıntı yaşanabileceğini düşünüyorum. Bu gerçekten çok dinamik bir salgın. Önümüzde ki yılların ön görüsünde bulunmak, elde ki verilerle tahmin etmek pekte mümkün değil açıkçası. Bizler Temmuz ve Ağustos ayını nasıl geçirdiğimize bakarak, Ekim’de neler yapabileceğimize karar vereceğiz."

Okullar açılacak mı?

"Burada esas kritik olay şudur; yani bu tarz salgınlarda yapmamız gereken ne oluyor?.. Bir kere hazırlıklı olmak gerekiyor. Vaka sayıları sıfırlansa bile ikinci bir dalganın her an olabilir endişesi var. Bu yüzden, dinamik bir salgında eylül ya da ekim ayında okullar açılır ya da açılmaz diye şu an için bir şey diyemeyiz."