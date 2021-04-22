Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor; tam kapanma önerisi görüşülecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 15.00'te video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda ana gündem tam kapanma önerisi olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında düzenlenecek toplantı video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Bilim Kurulu'nun toplantıda tam kapanma önerisi dahil olmak üzere yeni önerileri görüşmesi bekleniyor.

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 362 kişi yaşamını yitirdi, 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi. 362 can kaybı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.