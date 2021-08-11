Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Koca açıklama yapacak

Covid-19 kısıtlamalarının neredeyse tamamen kaldırıldığı 1 Temmuz’dan bu yana günlük vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor.

Bilim Kurulu bugün artan vaka ve ölüm sayılarını, aşılamadaki son durumu değerlendirmek üzere Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Saat 16.30'da başlayacak toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleşecek.

Bakan Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden açıklama yapacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 124 yurttaş daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun" ifadelerini kullandı.