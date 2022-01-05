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Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Omicron'un yayılmasıyla birlikte Türkiye'de vakalar artıyor

05 Ocak 2022 08:49

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacağı açıklandı.
 
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
 
Koronavirüs'ün bulaşılıcığı yüksek olduğu bilinen varyantı Omicron'un Türkiye'ye yayılmasıyla birlikte günlük vaka sayısı 55 bine dayanmıştı. 
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