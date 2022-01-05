Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="article__header">\n<div class="article__announce-text">Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacağı açıklandı.</div>\n</div>\n<div class="article__body">\n<div class="article__block" data-type="text">\n<div class="article__text"> </div>\n<div class="article__text">Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.</div>\n<div class="article__text"> </div>\n<div class="article__text">Koronavirüs'ün bulaşılıcığı yüksek olduğu bilinen varyantı Omicron'un Türkiye'ye yayılmasıyla birlikte günlük vaka sayısı 55 bine dayanmıştı. </div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>