Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Bakan Koca'nın katılımıyla toplanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün video konferans yöntemiyle Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısına katılacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplantının 17.00'de başlayacağı belirtildi. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplantının 17.00'de başlayacağı belirtildi. Toplantı sonrası Bakan Koca'nın kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor. Hafta başında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde esnaflardan kısıtlamalara kadar pek çok kararın alınması bekleniyordu. Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitime ilişkin karar aldıklarını belirterek, köy okullarının 15 Şubat’ta, 8. ve 12. sınıflar dahil olmak üzere diğer okulların da 1 Mart'ta kademeli olarak açılabileceğini ifade etmişti. İş yerlerine ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmazken, kısıtlama saatleri de esnetilmemişti.

Gözler, Kabine toplantısının ardından yapılacak ilk bilim kurulu toplantısında.