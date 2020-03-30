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Koronavirüs

Koronavirüs | Avusturya'da marketlerde maske takmak zorunlu oldu

Avusturya'da Koronavirüs vakaları 9 bini aşmış durumda

30 Mart 2020 14:01

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz , Koronavirüs önlemleri kapsamında bugünden itibaren ülkedeki süpermarketlerde maske kullanımının zorunlu hale getirileceğini açıkladı.

Avusturya Başbakanı Kurz, Koronavirüs dolayısıyla süpermarketlerde yüz maskesi takılmasını zorunlu hale getirme kararı alındığını duyurdu.

Kurz, “Şu an itibariyle süpermarketler önünde dağıtılacak yüz maskesi kullanılmak zorunda. Bu maskeleri kullanmak zorunlu hale getirildi. Bu maskeler tıbbi seviyenin altında” dedi.

Avusturya'da Koronavirüs vakaları 9 bini aşmış durumda. 

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