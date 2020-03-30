Koronavirüs | Avusturya'da marketlerde maske takmak zorunlu oldu

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz , Koronavirüs önlemleri kapsamında bugünden itibaren ülkedeki süpermarketlerde maske kullanımının zorunlu hale getirileceğini açıkladı.

Avusturya Başbakanı Kurz, Koronavirüs dolayısıyla süpermarketlerde yüz maskesi takılmasını zorunlu hale getirme kararı alındığını duyurdu.

Kurz, “Şu an itibariyle süpermarketler önünde dağıtılacak yüz maskesi kullanılmak zorunda. Bu maskeleri kullanmak zorunlu hale getirildi. Bu maskeler tıbbi seviyenin altında” dedi.

Avusturya'da Koronavirüs vakaları 9 bini aşmış durumda.