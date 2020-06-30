Koronavirüs aşısında klinik testlere geçenler arasına Japonya ve Hindistan da katıldı

Japonya’da yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı ilk potansiyel aşının klinik denemelerine başlandı. Hindistan'da da Koronavirüs'e karşı geliştirilen ilk yerli aşı adayı, insanlar üzerinde test edilmek üzere onay aldı.

Kyodo ajansının haberine göre, AnGes firmasınca üretilen DNA aşısı, Osaka Şehir Üniversitesi Hastanesi’nde sağlıklı 30 kişiye uygulandı. Her bir deneğe ikişer adet kas içi aşı yapılan klinik uygulamada, denekler 15’er kişiden iki gruba bölündü ve bir gruba daha fazla miktarda doz verildi.

Denekler, sekiz hafta boyunca gözlem altında tutulacak.

Hindistan'da da Koronavirüs'e karşı geliştirilen ilk yerli aşı adayı, insanlar üzerinde test edilmek üzere onay aldı. "Clinicaltiralsarena.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI), Hint ilaç şirketi Bharat Biotech'in Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ve Ulusal Viroloji Enstitüsü iş birliğiyle geliştirdiği "Covaxin" adlı Covid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine onay verdi.

17 aşı adayı klinik testleri yapıyor

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 29 Haziran itibarıyla Kovid-19'a karşı 132 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 17 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.