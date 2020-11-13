Koronavirüs aşısı yüzde 90 koruma sağlayan BioNTech'e siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı

Türk kökenli bilim insanları Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci'nin kurucusu ve ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech'e iki ay önce siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Pfizer ile geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı yüzde 90 koruma sağlayan BioNTech'in, aşı çalışmalarına devam ederken yaklaşık iki ay önce bir siber saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

BioNTech tarafından yapılan açıklamada, "Bir teknoloji şirketi olarak bu tür olaylara çok dikkatli hazırlanıyoruz ve kapsamlı önlemler aldık. Saldırının herhangi bir hasara yol açmadı. Şirketin koruyucu önlemleri yeterliydi, böylece ne belgeler sızdırıldı ne de önemli veriler geri alınamaz bir şekilde imha edildi" denildi.

Alman Siber Saldırılar Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise, BioNTech'e yapılan saldırının birkaç hafta önce Düsseldorf Üniversite Hastanesi'ne düzenlenen siber saldırıya benzediği belirtildi.

NCSC, bilgisayar korsanlarını Moskova adına casusluk yapmakla suçladı

İngiliz Siber Güvenlik Merkezi, (NCSC) bilgisayar korsanlarını Moskova adına dünyanın dört bir yanındaki aşı üreticileri ve araştırma kurumları hakkında casusluk yapmakla suçladı.

Öte yandan BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının geçtiğimiz günlerde Koronavirüs'ü yüzde 90 oranında önlediği belirtilmişti.

TIKLAYIN - Pfizer, BioNTech ile geliştirdikleri Koronavirüs aşısının yüzde 90 oranında etkili olduğunu duyurdu