Koronavirüs aşısı: İngiltere'de Pfizer-BioNTech'in ardından Oxford aşısı da yapılmaya başlanıyor

Öte yandan Noel ve yeni yıl tatillerinin ardından ülkedeki koronavirüs vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Son 6 gündür, günlük yeni vaka sayıları 50 binin üzerinde seyrediyor.
Muhalefetteki İşçi Partisi artan vakalar nedeniyle ülke genelinde 3. kez sokağa çıkma kısıtlamalarına gidilmesini istiyor.
Başbakan Johnson da dün yaptığı açıklamada, rekor düzeyde artan koronavirüs vakalarını önlemek için "gelecek haftalar içinde" daha sıkı önlemlere gerek duyulabileceğini söyledşç
İngiltere'de onaylanan ve geçen ay yapılmaya başlanan ilk aşı olan Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozu şu ana kadar 1 milyondan fazla kişiye uygulandı.
Oxford aşısının, Pfizer-BioNTech aşısı aksine normal buzdolaplarında saklanabilmesi, aşının dağıtımını da kolaylaştırıyor. Fiyatı da daha ucuz.
Ülke genelinde şu an 730 olan aşı merkezi sayısının da bu hafta içinde 1000'in üzerine çıkarılması planlanıyor.
İngiltere'de daha çok insanın aşılanması amacıyla, başlangıçta 21 gün arayla yapılması planlanan Pfizer-BioNTech aşısı ve Oxford-AstraZeneca aşısının ikinci dozlarının, 12 hafta aradan sonra yapılması kararlaştırılmıştı.
Öte yandan 8 Aralık'ta İngiltere'de Covid-19 aşısı yapılan ilk kişi olan Margaret Keenan'a 2. doz aşı da uygulandı.
Ancak henüz yayımlanmamış olan verilerde, birinci dozun ardından daha uzun bir ara verip ikinci doz yapıldığında aşının daha etkili olduğu görüldü.
İlk dozun yarım, ikinci dozun tam olması durumunda daha etkili olduğunu gösteren yeterli kesin veriye ise rastlanmadı.
Onay almış aşıların, koronavirüsün mutasyona uğramış yeni varyantlarında da etkili olması bekleniyor.
Aşı nasıl işliyor?
Oxford aşısı, şempanzelere bulaşan yaygın soğuk algınlığı virüsünün genetik olarak değiştirilmiş halini içeriyor.
Bu değişiklikle, virüsün insanları enfekte etmesinin önüne geçiliyor ve koronavirüsün 'diken proteini' olarak adlandırılan kısmının kopyaları taşınarak vücudun bağışıklık sisteminin hazırlanması mümkün oluyor.
Diken proteini, virüsün vücudumuzdaki hücrelerin kapısını açarken kullandığı anahtar. Aşı, bağışıklık sistemini bu diken proteinini tanıyıp saldırması için eğitmiş oluyor.
Böylece, bağışıklık sistemi gerçek virüsle karşı karşıya geldiğinde ne yapacağını biliyor.
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