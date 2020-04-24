T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Koronavirüs aşısı için uluslararası zirve düzenlenecek

24 Nisan 2020 20:37

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yeni tip Koronavirüse (Covid-19) karşı aşı geliştirilmesi çalışmalarının hızlandırılması amacıyla 4 Haziran'da uluslararası bir zirve düzenleyeceklerini bildirdi.

Raab, Twitter hesabından yayımladığı videoda, Covid-19'un hastalıkların sınır tanımadığını gösterdiğini belirtti.

Bu yüzden bir araya gelinmesi gerektiğini vurgulayan Raab, 4 Haziran'da sanal ortamda gerçekleştirilecek Küresel Aşı Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.

Raab, zirvenin gündemini, uluslararası aşı ittifakı Gavi'nin tam olarak finanse edilmesiyle bulunacak herhangi bir aşıya eşit erişim sağlanmasında Gavi'nin uzmanlık ve kapasitesinin kullanılmasının oluşturacağını bildirdi.

Britanya Dışişleri Bakanı, Oxford Üniversitesinin potansiyel Covid-19 aşısını dün insanlar üzerinde denemeye başladığını da hatırlattı.

ETİKETLER

Dominic Raabbritanyakoronavirüsaşı zirvesigavi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24