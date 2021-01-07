Koronavirüs aşısı geliştiren Moderna'nın CEO'su: Aşı birkaç yıl boyunca koruma sağlayabilir

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı geliştirenlerden biri olan ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna'nın CEO'su aşının "birkaç yıl koruma sağlayabileceğini" söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Moderna CEO'su Stephane Bancel, geliştirilen Koronavirüs aşısıyla ilgili "Aşıyla gelişen antikorların düşüşü çok yavaş ilerliyor. Aşının birkaç yıl boyunca koruma sağlayabileceğini düşünüyoruz" dedi. Bancel, antikorun süresini tamamen belirleyebilmek için daha çok veriye ihtiyaçları olduğunu da ekledi.

Bancel, geliştirilen Koronavirüs aşılarının Britanya ve Güney Afrika'da tespit edilen Koronavirüs mutasyonlarıyla da savaştığını söyledi.

Moderna'nın Koronavirüs aşısı ABD ve Avrupa İlaç Kurumu'ndan onay aldı.

Dünya genelinde uzmanlar Koronavirüs aşılarının ne kadar etkili olacağı sorusuna yanıt arıyor.