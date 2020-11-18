Türkiye’de de denenen Çin'in Koronavirüs aşısının ilk iki aşaması başarılı oldu

Çin'de geliştirilen dört aşı, Çin'le birlikle Brezilya, Endonezya, Pakistan ve Suudi Arabistan'da da deneniyor. Çinli yetkililer Kasım başı itibarıyla toplam 60 bin gönüllüye aşı yapıldığını söylüyor.
CoronaVac'ın Brezilya'daki denemeleri bir gönüllünün ölmesi üzerine geçen hafta kısa bir süre askıya alınmıştı. Fakat bu kişinin ölümünün aşıyla bağlantılı olmadığının anlaşılmasıyla denemelere yeniden başlanmıştı.
Çin'de geliştirilen aşılardan en az üçü, halihazırda acil kullanım programı çerçevesinde kullanılıyor. Bu aşılardan birine Çin ordusunda kullanılabilmesi için Haziran'da onay verilmişti.