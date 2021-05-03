Koronavirüs aşılarına karşı söylemleriyle gündem olan doktor, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Kenya'da insanlara Koronavirüs aşısı yaptırmama çağrısında bulunan bir doktor Koronavirüs'e yakalandıktan sonra hayatını kaybetti.

Kenya Katolik Doktorlar Birliği'nin Başkanı olarak da görev yapa Stephen Karanja, Koronavirüs'le mücadelenin en etkili yönteminin aşı yaptırmak değil maske kullanımı ve sosyal mesafe olduğunu savunmuştu.

Karanja ayrıca dünyada aşılanma kampanyaları başlatılmasına, "Çok gereksiz. Arkasındaki motivasyonu merak ediyorum" demişti. Hidoksiklorokin gibi ilaçların kullanımını savunan doktor mart ayında da Kenya halkına "aşılara karşı itiraz etme" çağrısında bulunmuştu.

Yaşı açıklanmayan doktorun geçen hafta hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti. Katolik Sağlık Komisyonu Karanja'nın 29 Nisan'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.