Koronavirüs aşılama sürecinin yavaş ilerlediği Almanya ve Danimarka, ikinci dozu erteleme stratejisine yöneldi

T24 Dış Haberler

Avrupa genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılama sürecinin yavaş olduğuna dair eleştiriler yöneltilirken Almanya ve Danimarka, Britanya'nın planına uyarak Covid-19 aşısının ikinci dozunu geciktirmeyi planlıyor. Bu plan çerçevesinde daha çok kişiye ilk doz aşı yapılması öngörülüyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya geçen hafta öncelik olarak onay alan Oxford/AstraZeneca aşısı ile Pfizer/BioNTech aşısında ilk dozu olabilecek kadar çok kişiye yapmayı amaçladığını açıklamıştı. Plan çerçevesinde ikinci doz 11-12 hafta ertelenmiş oldu. ABD ise Britanya'nın bu adımına uymayacağını açıkladı.

Almanya'da da Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkenin enfeksiyon hastalıklarıyla yetkili kurumu Robert Koch Enstitüsü'ne ikinci dozu erteleme konusunda fikir sordu. Aşılamanın yavaş sürdüğü için eleştirilerin yapıldığı Almanya'da bu fikir doktorlar tarafından olumlu karşılandı.

Berlin'deki Charite hastanesinden aşı araştırma ekibi başkanı Leif Erik Sander "Şu an aşıların az olduğu, çok fazla vaka olduğu göz önünde bulundurulursa ilk dozu yapılabildiği kadar çok kişiye uyguladığımız bir strateji daha etkili olabilir" dedi.

Almanya gibi Danimarka da ülkede yeterli aşı olmaması nedeniyle ilk olarak olabildiğince fazla kişiye ilk doz aşı uygulamayı planlamaya başladı. Britanya'daki durum incelenerek karar verileceği bilirtildi.

Avrupa İlaç Kurumu, iki doz arasında maksimum 42 gün ya da altı hafta beklenmesi gerektiğini açıklamıştı.