Koronavirüs aşı gönüllüsü kendisi hakkında "Öldü" iddialarına yanıt verdi: Çay içiyorum, iyiyim

Britanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı için insanlar üzerindeki ilk denemeye katılan Dr. Elisa Granato, kendisi hakkında sosyal medyada yayılan ölüm haberlerini yalanladı. Granato bir video paylaşarak, "Gayet iyiyim, çay içiyorum" dedi.

Granato, aşının yol açtığı komplikasyonlardan dolayı öldüğüne dair haberlerin doğru olmadığını söyleyerek, “Güne, öldüğünüze dair sahte bir haberle başlamak gibisi yok… Gayet iyiyim” dedi. Sosyal medyadan bir video paylaşan Granato, “Bir bardak çay içiyorum. Bugün pazar, 26 Nisan. Doğum günümden üç gün sonra…” ifadelerini kullandı.

Granato, aynı zamanda enjeksiyonu almasının üzerinden üç gün geçtiğini, kendisine gerçek aşı adayının mı, yoksa kontrol grubu iğnesinin mi enjekte edildiğini bilmediğini söyledi.

Oxford Üniversitesi’nin geçen hafta insanlar üzerinde başlattığı aşı denemesine katılan Granato’nun öldüğü iddiasını, hükûmet de yalanlamıştı. Açıklamada ilgili makalenin ‘tamamen yanlış olduğu’ belirtilmişti.