Koronavirüs araştırması: Ne kadar bilgiliyiz, belirtilerini biliyor muyuz, korunmak için hangi önlemleri alıyoruz?

NG Araştırma şirketi tüm dünyayı saran Koronavirüs salgını ile ilgili bir kamuoyu araştırması yaptı. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 64'ü Koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu söyledi. Koranavirüs'le ilgili televizyondan bilgi edinenlerin oranı yüzde 63, sosyal medya kanallarından öğrenenlerin oranı ise yüzde 60. Her 10 kişiden 1’i ise Koronavirüs'ten korunmak için herhangi bir önlem almadığını belirtti.

Araştırma 10-14 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde, 18 yaş üzeri 2 bin 397 kişinin katılımı ile online olarak gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçlarından öne çıkanlar şöyle:

Koronavirüs hakkında ne kadar bilgiliyiz?

Katılımcıların yüzde 64’ü Koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını belirtirken, yüzde 35’i ise az da olsa bilgisi olduğunu belirtti. Koronavirüs hakkında hiç bilgisi olmayanların oranı ise yüzde 1’den daha az.

Koronavirüsle ilgili bilgileri nereden öğrendik?

Koranavirüs'le ilgili televizyondan bilgi edinenlerin oranı yüzde 63, sosyal medya kanallarından öğrenenlerin oranı ise yüzde 60. Uzman doktor yorumlarını takip edenlerin oranı yüzde 42 olurken, kendi başına araştırma yapanların oranı ise yüzde 41. Çevresindekilerden bilgi alanların oranı ise yüzde 30.

Koronavirüs belirtilerini biliyor muyuz?

Uzmanlar Kovid-19’un sebep olduğu hastalığın belli belirtileri olduğu üzerinde hemfikirler. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre ateş, nefes almakta zorluk ve öksürük gibi belirtiler varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Peki bu belirtileri tam olarak ve başka hastalıkların belirtileriyle karıştırmadan biliyor muyuz?

Katılımcıların yüzde 96’sı Koronavirüs'ün belirtilerini bildiğini söyledi. Fakat Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan belirtileri tam ve doğru bir şekilde tanımlayabilenlerin oranı yalnızca her 3 kişiden 1’i. Bu kişilerin haricinde yaklaşık olarak her 3 kişiden 1’i de hastalığın tüm belirtilerinin yanı sıra başka hastalık belirtilerini de ekledi. Geri kalanlar ise hastalık belirtilerini ya tam olarak bilmiyor ya da başka hastalık belirtileriyle karıştırıyor. Bu sonuç gösteriyor ki bazı kişilerde bilgi kirliliği oluşmuş.

Koronavirüs belirtilerinin görülme oranı ne?

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara göre ülkemizde Koronavirüs'e yakalanan hasta sayısında artış var. Kovid-19 tipi bu Koronovirüs'ün kuluçka dönemi 14 gün. Uzmanların bahsettiği Koronavirüs belirtilerinden herhangi birini son 1 ayda yaşadık mı?

Katılımcıların yüzde 79’u Koronavirüs belirtilerinden herhangi birini geçirmediğini belirtti. Yüzde 16’sı öksürük, yüzde 4’ü nefes darlığı ve yüzde 4’ü ateş yaşadığını belirtti. Bu üç belirtiyi de yaşadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 1.

Virüsten korunmak için hangi önlemleri alıyoruz?

Her 10 kişiden 1’i Koronavirüs'ten korunmak için herhangi bir önlem almadığını belirtti. Oran azınlıkta gibi görünse de çok hızlı bulaşabilen ve hayati riskler taşıyabilen böyle bir hastalık için azımsanmayacak kadar yüksektir.

Önlem alanların uyguladıkları yöntemlerin oranları şu şekilde sıralandı: