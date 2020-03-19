Koronavirüs anketi: 10 kişiden biri hiçbir önlem almıyor

Koronavirüs (Kovid-19) araştırmasına göre, Katılımcıların yüzde 94'ü ellerini sürekli yıkıyor. Vatandaşlar virüsle ilgili gündemi televizyon ve sosyal medyadan takip ediyor. Maske kullanım oranı ise yüzde 28 civarında. Katılımcıların yüzde 64'ü Koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını, yüzde 35'i bilgisinin kısıtlı olduğunu belirtti. Vatandaşların Koronavirüs'e karşı aldığı önlemler de araştırmada yerini alırken, her 10 kişiden 1'i hiçbir önlem almadığını söyledi.

Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından NG Araştırma şirketi vatandaşların Koronavirüs hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu, korunmak için ne tür yöntemlere başvurduklarını öğrenmek için kamuoyu araştırması yaptı.

Sosyal medya ve televizyondan takip ediliyor

Milliyet'in aktardığı habere göre, NG Araştırma'nın 10-14 Mart tarihleri arasında yaptığı ankete, 18 yaş üstü 2 bin 397 kişi online olarak katıldı. Araştırma kapsamında katılımcıların yüzde 64'ü Koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını, yüzde 35’i bilgisinin kısıtlı olduğunu belirtti.

Araştırmaya göre Koronavirüs vakaları ile ilgili bilgiyi vatandaşlar televizyon ve sosyal medyadan takip ediyor. Bu kapsamda Koronavirüs ile ilgili gündemi katılımcıların yüzde 63’ü televizyondan, yüzde 60’ı sosyal medya kanallarından takip ediyor.

Uzman doktor yorumlarını takip edenlerin oranı yüzde 42 olurken çevresindekilerden bilgi alanların oranı ise yüzde 30 olarak belirlendi.

Yüzde 96'sı Koronavirüs'ün belirtilerini biliyor

Araştırmaya katılanlara Koronavirüs'ün belirtilerini bilip bilmedikleri de soruldu.Katılımcıların yüzde 96’sı Koronavirüs'ün belirtilerini bildiğini söyledi.

Ancak her 3 kişiden biri, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan belirtileri tam ve doğru bir şekilde tanımlayabildi. Bu kişilerin haricinde her 3 kişiden 1’i, hastalığın tüm belirtilerinin yanı sıra başka hastalık belirtilerini de ekledi.

Geriye kalan 3’te biri ise hastalık belirtilerini tam olarak bilemedi veya başka hastalık belirtileriyle karıştırdı. Bu da bazı kişilerde bilgi kirliliğinin oluştuğunu gösteriyor. Maske kullanım oranı ise yüzde 28 civarında.

Vatandaşların Koronavirüs'e karşı aldığı önlemler de araştırmada yerini alırken, her 10 kişiden 1'i hiçbir önlem almadığını söyledi.