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Koronavirüs
BBC Türkçe

Koronavirüs | Ankara'da yoğun bakımlarda nasıl bir tedavi uygulanıyor?

13 Ekim 2020 08:54

Türkiye'de koronavirüsle mücadele açısından en kritik kentlerden biri, başkent Ankara.

BBC Türkçe ekibi, koronavirüsle mücadelede gelinen aşamayı aktarmak amacıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'ne girdi.

Haberde A.Ü. Tıp Fak. Öğretim Üyesi, Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal, serviste çalışan hemşireler ve de hastaların görüş ve deneyimlerine yer veriliyor.

Haberde ele alınan bazı konular şöyle: Gelinen aşamada, Covid-19 yoğun bakım servislerinde doluluk oranı ne? Ankara'da salgının son durumu nasıl? Koronavirüsle mücadelede gelinen noktada yoğun bakımlarda nasıl bir tedavi uygulanıyor? Hasta profili nasıl? Kış döneminde hastalık nasıl bir seyir alabilir? Yoğun bakımda çalışan sağlıkçılar neler yaşıyor?

Video-haber: Mahmut Hamsici, Ege Tatlıcı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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