Koronavirüs | Ankara Büyükşehir Belediyesi, sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemlerini durdurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Koroanvirüs salgınının yaşandığı şu zamanlarda toplum sağlığına olumsuz etkileri olabileceği değerlendirildiğinden sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemlerini geçici olarak durdurdu.

Koronavirüs nedeniyle faturaların ertelenmesi yönünde gelen taleplerle ilgili ilk adım Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemlerinin durdurulduğu belediyenin resmî sosyal medya hesabı Twitter’dan duyurulurken; ayrıca şu kararları aldı:

1- Tüm konut aboneleri için nisan ayında şubat ayı faturalarının yüzde 80'i oranında geçici faturalandırma yapılacaktır.

2- Nisan ayında öğrenci evleri için geçici olarak faturalandırma yapılmayacaktır.

3- İş yeri/ticarethane aboneliklerinde nisan ayı geçici olarak faturalandırma işlemi yapılmayacaktır.

Açıklamada yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde, tüm abonelerde normal faturalandırma yapılacak ve bu dönemde yapılan geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacağı bilgisine yer verildi.