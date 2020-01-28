Koronavirüs Almanya'ya ulaştı

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Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs'ün öldürdüğü kişi sayısı 100'ü geçerken virüsün Almanya'ya da ulaştığı belirtildi.

France 24'te yer alan habere göre Almanya'da ilk Koronavirüs vakası Bavyera eyaletinde Starnberg bölgesinde tespit edili. Sağlık Bakanlığı, hastanın 'klinik olarak' iyi durumda ve müşahade altında olduğunu aktardı.

Virüsün bulaştığı kişiyle son günlerde temas halinde olanlar uyarıldı.

Koronavirüsün 11 milyon nüfuslu Wuan kentindeki balık ve yabani hayvan satılan bir pazardan kaynaklandığı düşünülüyor. Virüs nedeniyle şu ana kadar 100'den fazla kişi hayatını kaybederken binlerce insanın etkilendiği biliniyor.

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