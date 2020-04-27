Koronavirüs | Almanya'da maske zorunluluğu tüm eyaletlerde geçerli oldu

Almanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm eyaletlerde “maske takma” zorunluluğu getirildi. Zorunluluk bazı eyaletlerde yalnızca toplu taşıma ile sınırlı tutulurken bazı yerlerde marketler ve diğer kalabalık alanlar için de geçerli oldu.

Almanya'da bugünden itibaren bütün eyaletlerde maske takma zorunluluğu olacak. Eyaletlerin çoğunda zorunluluk toplu taşıma ve marketleri kapsayacak. Bazılarında ise toplu taşımada zorunluyken markette isteğe bağlı olacak.

Örneğin Kuzey Ren-Vestfalya'da maske pazar yerlerinde, otobüs ve tren duraklarında, taksilerde, doktor muayenehanelerinde, bankalarda ve benzin istasyonlarında zorunlu oldu. Başkent'te ise yalnızca otobüs, tren ve tramvaylarda zorunlu hâle getirildi.

Çoğu eyalette maske zorunluluğu 6 yaş ve üzeri için geçerli olacak.

Bu hafta Almanya'ya Çin'den 10 milyon maske götürüldü.