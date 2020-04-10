Koronavirüs: Almanya'da bir eyalet mahkemesi deniz kıyısına gitme yasağını 'orantısız' buldu

Almanya'da bir eyalet mahkemesi Mecklenburg-Batı Pomeranya'da uygulanan seyahat yasağı uygulanmasını "aşırı" bularak eyalet halkının hafta sonu Paskalya tatilinde Baltık denizi kıyılarına gidebileceğine hükmetti.

Greifwald'daki yüksek mahkeme halkın deniz kıyısına seyahatine getirilen yasağın, sahil kasabalarının yakınında yaşayan eyalet halkının özgürlüklerini "lüzumundan fazla" kısıtladığına karar verdi.

Mecklenburg-Batı Pomeranya eyaleti hükümeti mahkemenin kararını kabul etti. Fakat koronavirüsün yayılmasını engellemek açısından, deniz kıyısına gidenleri birbirlerinden 2 metre mesafeyi korumaya çağırdı.

Fakat diğer eyaletlerde yaşayanlar için deniz kıyısına seyahat yasağı hala geçerliliğini koruyor.

Almanya'nın Baltık denizine bakan sahil bölgelerinde sıcaklığın bu hafta sonunda 20 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Almanya'nın tamamında sokağa çıkma konusunda sınırlamalar kondu fakat bu kısıtlamalar eyaletten eyalete farklılıklar gösteriyor.

En ağır önlemler Bavyera ve Saarland eyaletlerinde uygulanıyor.

Almanya'da ölüm oranları düşük

Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamalara göre Almanya'da Covid-19'a yakalananların sayısı dört gün üstüste yükselerek 113 bin 525'e yükseldi. Daha önce dört gün üstüste vaka sayısında gerileme olmuştu.

Bu arada Koch Enstitüsü şimdiye kadar hastalığa yakalananların hemen hemen yarısının iyileşmiş olduğunu da duyurdu.

Almanya'da hastalıktan ölenlerin toplam sayısı ise bugün açıklanan 266 yeni ölümle 2 bin 373'e çıktı. Ülkede hastalıktan ölüm oranı hala İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere'den daha düşük.

ABD'deki John Hopkins Üniversitesi, Almanya'daki vaka sayısını Koch Enstitüsünden daha yüksek, 118 bin, ölümleri ise 2600'den fazla olarak bildiriyor.

AFP Almanya'nın test kapasitesi dünya genelinde takdir gördü.

Almanya'nın test sayısını çok büyük tutmasının ölüm oranının düşüklüğünde rol oynadığı düşünülüyor.

Baltık sahillerinin önemi

Baltık sahillerindeki küçük ve güzel kasabalardan biri olan Stralsund Başbakan Angela Merkel'in seçim bölgesi ve Merkel 1990 yılından bu yana buradan seçiliyor.

Onun hemen yakınında Almanlar için çok önemli bir tatil yeri olan Rügen adası var.

Eyalet mahkemesinde seyahat yasağına itiraz eden avukatlardan Jost von Glasenapp, yasağı "anlamsız" diye niteledi ve mahkemeye, hiç kimsenin kendisine, geniş sahil bölgelerinde hastalık riskinin niçin kalabalık şehirlerden daha yüksek olacağını izah edemeyeceğini söyledi.

Mahkeme, kararında ayrıca eyalet hükümetinin neden bölgenin yönetim merkezi Schwerin ve banliyölerini seyahat yasağı dışında tuttuğunu anlayamadığını da belirtti.

Yargıçlar kararda, bölge dışından Almanlar ve yabancılar seyahat edemediği için sahil kasabalarının tenha olacağı görüşüne de yer verdiler.

Mecklenburg-Batı Pomeranya dışında yaşayan Almanların seyahat yasağına itiraz için yaptığı iki başvuru ise mahkeme tarafından reddedildi.

Polonya ve Romanya'dan tarım işçileri geliyor

Almanya'da uygulanan sokağa çıkma sınırlamalarının bir başka istisnası ise federal hükümetin Romanyalı ve Polonyalı binlerce tarım işçisine kuşkonmaz ve çilek hasadının zamanında toplanabilmesi için seyahat izni vermesi oldu.

AFP Romanyalı tarım işçileri Almanya'ya gidiyor.

Düsseldorf havaalanına uçaklarla gelen Romanyalı işçiler otobüslerle çiftliklere götürüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler yüzünden tarımda işgücü sıkıntısı çekiliyor. Bu yüzden Nisan ve Mayıs aylarında 80 bin mevsimlik tarım işçisinin direk uçuşlarla Almanya'nın ihtiyaç duyulan bölgelerine gelmelerine izin verildi.

Normal olarak her yıl çeşitli ülkelerden 300 bin tarım işçisi belli mevsimlerde meyve ve sebze toplama işlerinde çalışmak üzere Almanya'ya geliyor.

Yetkililer gelen işçileri çiftliklere sevketmeden önce sağlık kontrolünden geçiriyor ve diğer işçilerden ayırıyor, işçilerin sadece küçük gruplar halinde çalışmalarına izin veriliyor.

Sendika sözcüsü Reinhard Steffen Reuters ajansına verdiği mülakatta bu düzenlemeyle ilgili kaygılarını dile getirdi.

Steffen, "Hijyenik koşulların sağlanamamasından ve işçilerin kaldıkları yerlerde gereken düzenin kurulamayacağından endişeliyiz. Önerimiz, bir odayı en fazla iki kişinin paylaşacağı bir karantina uygulanması" diye konuştu.