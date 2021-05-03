Koronavirüs alışkanlıklarını değiştirdi; bahçeli ve balkonlu evlere talep yükseldi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ev alma tercihini de değiştirdi. Yapılan araştırma, vatandaşların ev satın alırken vatandaşın balkonlu ve bahçeli evi tercih ettiğini ortaya çıkardı.

Koronavirüs'ün ev satın alma tercihine etkisi araştırıldı. 633 kişiyle yapılan araştırmada, Türkiye’de yüzde 47’,9’luk kesimin bahçesiz-balkonlu, yüzde 37.6’nın bahçeli-balkonlu, yüzde 8.7’nin ise bahçesiz ve balkonsuz evde oturduğu ortaya çıktı.



Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan araştırmada, Koronavirüs'ün etkisiyle yeni ev seçimi yapanların sayısı yüzde 28 olarak belirlendi.

"Bahçeli evlere talep yüzde 30 arttı"

Yeni ev satın alırken ya da kiralarken vatandaşın dikkat ettikleri arasında ise yüzde 29,1 ile evin fiyatı, yüzde 23 ile balkonlu ve bahçeli ev olması yer aldı. Koronavirüs nedeniyle konut sektöründe yaşanan değişimi değerlendiren Emlak Danışmanı Ulaş Gezen, "Talepler geçen yıla kıyasla yüzde 30 arttı. Yazlık kesimlerde doluluk oranı çok yüksek. Geçen yıl ile bu yıl arasında fiyatlarda da yüzde 50’ye yakın artış var" diye konuştu.

Yazlıklar, kışlık olarak kullanılmaya başlandı

Daha çok bahçe kullanımlı dairelere ve müstakillere yönelimin arttığını belirten Gezen, "Eskiden Büyükçekmece’de yazlık daireleri satamazdık, talep çok azdı. Şu anda çok yoğun bir talep yaşıyoruz. Satılık ve kiralık villa tarzında binalar bulunamıyor. Site içerisinde veya bireysel kullanımlı dairelere yönelim var" diye konuştu.

Talebin fiyatlara da etki ettiğine dikkat çeken Gezen, “Geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 50’ye yakın oranda artış var. Bunun temel sebebi insanlar ortak alanların az olduğu müstakil yerlerde haklarını kullanmak istiyorlar. Oralarda zaman geçirmek istiyorlar. Toprağa basmak istiyorlar” dedi.