Koronavirüs Alanya'da yaşayan İranlı çifti çocuklarından ayırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, kan hastalığı olan 8 yaşındaki kızları Soruşa'yı Alanya'da bırakıp, gayrimenkullerini satmak için ülkelerine gitti. Ülkelerinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alınan çift; Türkiye, iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapatınca, geri dönemedi.

İnşaat malzemeleri üreticisi İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, 1,5 yıl önce Alanya'ya yerleşti. Yerleşik yabancılara verilen oturma izninde, İran vatandaşlarına mülk edinme zorunluluğu getirilince, çift, İran'daki mülklerini satıp, Alanya'dan ev almaya karar verdi. Karı-koca, İran'daki gayrimenkulerine alıcı çıkınca da 9 Şubat tarihinde ülkelerine gitti.

12 Şubat günü geri dönmeyi planlayan çift, İran'da, 'yurt dışından geldikleri' gerekçesiyle 14 gün karantinaya alındı. Karanti sürelerinin dolmasının ardından da Türkiye, iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı. Karı-kocanın Türkiye'ye girişlerine izin verilmedi.

Soruşa Koştinetikhoşa'nın aylık tedavisi ise anne-babanın izin belgesi olmadığı için yapılamadı. Küçük kızın tedavisi için tüm kapıları çalan Shahani çifti, Soruşa'nın ya ailesinin yanına gönderilmesini ya da anne-babanın yurda alınması için yetkililerden yardım istedi.

"Tayyip Amca, Mevlüt Amca beni aileme kavuşturun"

Küçük Soruşa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na seslenerek, "Tayyip Amca, Mevlüt Amca, lütfen beni aileme kavuşturun. Ailemi çok özledim. Akşamları onlar için ağlıyorum. Ailem çok üzgün. Benim daha önce ağabeyim öldü, benim de rahatsızlığım var. Lütfen ailemi bana getirin ya da beni oraya gönderin" dedi. (DHA)