Koronavirüs | Afrika'da vaka sayısı 1 milyonu geçti, vakaların çoğu tek ülkede
07 Ağustos 2020 16:14
Şimdiye kadar koronavirüs salgınından dünya geneline oranla daha az etkilenen Afrika'da vaka sayısı 1 milyonu geçti. Güney Afrika 500 bini aşkın vakayla öne çıksa da, kıtanın geri kalanında sağlık sisteminin yetersiz kalabileceği ülkeler endişe yaratıyor.
Afrika Birliği, kıta genelinde yaygın test yapılmaması nedeniyle gerçek durumun bilinmediğini hatırlatarak, "Agresif önlemler alınmalı" uyarısında bulundu.
Haftalardır koronavirüs verilerini açıklamayan Tanzanya'daki durumu örnek gösteren Afrika Birliği, durumun endişe yarattığını bildirdi.
BBC'ye konuşan birliğin salgınla mücadele konusunda faaliyet gösteren organı Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yöneticisi Dr. John Nkengasong , "Tanzanya ile temasımız sürüyor ancak gerekli yanıtları alamıyoruz" dedi.
Tanzanya Sağlık Bakanı, Temmuz ayı başında "virüsün sona yaklaştığını" öne sürmüştü.