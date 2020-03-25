Koronavirüs, ABD ekonomisini vurdu; işsizlik maaşı başvurusu rekorun eşiğinde

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Koronavirüs salgını ABD ekonomisini sert bir şekilde vurmaya devam ederken, S&P Global Ratings'e göre ülkedeki işsizlik rakamları bu hafta rekor kırabilir.

S&P Global Ratings'in tahminlerine göre yarın ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 milyona kadar yükselebilir. ABD'de en fazla başvuru 1982'de yapılmıştı. Eğer S&P Global Ratings'in tahmini doğru çıkarsa yarın bu rekor dörde katlanacak.

ABD geçen hafta işsizlik maaşı başvursunda 2012'deki Sandy Kasırgası'ndan bu yana en yüksek tek haftalık artışı yaşamıştı. Geçen perşembe yüzde 33'lük artış yaşanmış ve 281 bin kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.

Ülkede zor günler geçiren ekonomiyi rahatlatmak için hazırlanan teşvik planı üzerine görüşmeler sürüyor. Muhalefetin baskısıyla yeni ekonomik teşvik planına yapılan eklemelere göre plan yürürlüğe girdiğinde Koronavirüs salgını sırasında işten çıkarılan işçilere 4 ay boyunca maaş verilecek.

İşsizlik rakamları Covid-19 kriziyle patlama yaşayan tek ülke ABD değil. Salı günü Norveç, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek işsizlik rakamlarını açıkladı. Kanada'da aynı zaman diliminde sosyal yardıma başvuranların sayısı 20 kat arttı.