Koronavirüs: ABD'de çalışma yaşındaki her dört kişiden biri işsiz

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle geçen hafta yaklaşık 3 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı.

Böylece ülkede son 8 haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 36,5 milyonu aştı.

Bu da ABD'de çalışma yaşındaki her dört kişiden birinin işsiz kaldığı anlamına geliyor.

ABD'de daha önce işsizlik hiçbir zaman bu oranda artmamıştı.

Koronavirüs salgını öncesi ülkede haftada en fazla yaklaşık 700 bin kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.

Fed Başkanı Powell: Kamu harcamaları artırılmalı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün yaptığı açıklamada Amerikan hükümetinin, koronavirüs salgınının ülke ekonomisine kalıcı zarar vermesini önlemek için kamu harcamalarını artırması gerektiğini söylemişti.

Her ne kadar işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı haftalık bazda azalsa da, ABD Çalışma Bakanlığı da işsizlik oranının tahmin edilenden fazla arttığını kabul etti.

ABD'de Nisan ayında 20,5 milyon kişi işsiz kalmış, işsizlik oranı Büyük Buhran'dan bu yana görülen en büyük yüzde olan yüzde 14,7'ye yükselmişti.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede koronavirüs vakalarının sayısı 1 milyon 395 bini aştı.

ABD'de virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 84 binden fazla kişi hayatını kaybetti.