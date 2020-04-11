ABD, Covid-19 salgını nedeniyle günde 2 binden fazla kişinin öldüğü ilk ülke oldu

Amerikan Johns Hopkin Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de son 24 saatte 2 bin 108 kişi koronavirüs sonucu hayatını kaybetti. Böylece ABD, koronavirüs nedeniyle günde 2 binden fazla kişinin öldüğü ilk ülke oldu.

Covid-19 vakalarının sayısının 500 bini aştığı ABD, yakında İtalya'yı geçerek virüsün en fazla can kaybına yol açtığı ülke olabilir.

Ancak Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nden uzmanlar, salgının ülke çapında yayılma hızının azalmaya başladığı yolunda işaretler olduğunu söylüyor.

Uzmanlardan Doktor Deborah Birx bu konuda iyi işaretler olduğunu söyledi, "Bu durum umut verici olsa da salgın henüz en üst düzeye ulaşmadı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedeceklerinin sayısının, ilk tahminlerin aksine 100 binin altında kalmasını beklediğini söyledi.

Trump, "Agresif stratejimizin çok sayıda kişinin hayatını kurtardığına dair net işaretler olduğunu görüyoruz" dedi.

19 bine yakın ölü

Amerikan Johns Hopkin Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de şu ana kadar koronavirüs sonucu 18 bin 777 kişi hayatını kaybetti.

ABD'den daha fazla insanın öldüğü tek ülke olan İtalya'da ise bu sayı 18 bin 849.

Uzmanların tahminlerine göre ABD'de ölü sayısı Cuma günü en üst düzeye ulaşacak ve daha sonra yavaş yavaş azalmaya başlayacak.

Bu sayının 1 Mayıs'a kadar günde 970 kişi seviyesine inmesi bekleniyor.

Trump yönetimi daha önce bu tarihte ekonomik faaliyetlerin yeniden başlayabileceğini açıklamıştı.