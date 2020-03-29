Koronavirüs | 81 ülke IMF’den borç istedi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Uzmanlar küresel bir durgunluk dönemini işaret ederken, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmede dünya genelinde 81 ülkenin para yardımı istediğini bildirdi.

Georgieva, 1 trilyon dolarlık kredi verebileceklerini ifade etti.