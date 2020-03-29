T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Koronavirüs | 81 ülke IMF’den borç istedi

Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor

29 Mart 2020 07:31

Koronavirüs salgınının dünya ekonomisine verdiği zarar artmaya devam ederken 81 ülkenin Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) mali yardım talep ettiği bildirildi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Uzmanlar küresel bir durgunluk dönemini işaret ederken, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmede dünya genelinde 81 ülkenin para yardımı istediğini bildirdi.

Georgieva, 1 trilyon dolarlık kredi verebileceklerini ifade etti.

 

ETİKETLER

IMFparaistediborçkoronavirüsülkepiyasa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24