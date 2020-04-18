Korona günlerinde yoldaşını uğurlayamamak...

Küresel Barış ve Adalet Komisyonu kurucularından Bülent Aydın, 12 Eylül döneminde birlikte cezaevinde kaldığı ve iki gün önce hayatını kaybeden Hüseyin Gürgen'in ardından 'Arkadaşımı kaybettim' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Arkadaşı Hüseyin Gürgen'in cenazesinin Koronavirüs salgını nedeniyle memleketine götürülemediğini, kendisinin de arkadaşına zor zamanında sarılamadığını belirten Aydın "Cenazesini uğurlayamadım arkadaşımın. Çocuklarına emanet ettik son selamımızı. Ey bahar çiçekleri yalnız bırakmayın ne olur arkadaşımı"diye yazdı.

Aydın'ın bianet.org'daki yazısından bir bölüm şöyle:

"Cenazesini memleketi Sivas Zara’ya götürmek üzere hazırlık yaptı ailesi fakat mevcut Koronavirüs salgını ve karantina önlemleri nedeniyle bu mümkün olmadı ve İstanbul Gazi Mahallesi, Cebeci Mezarlığında dün toprağa verildi.

"1956 doğumlu Hüseyin Gürgen, İstanbul Sur İçi Küçük Ayasofya - Kadırga bölgesinin emekçi devrimcilerindendi. Kısa boylu ama sağlam yapılı, bıyıkları pala, yüzü hep güleç ve yüreği geniş. 12 Eylül askeri darbesi sonrası yapılan operasyonlarda 1981 yazında mahallesinde gözaltına alındı. İki aya yakın Gayrettepe’deki siyasi şubede işkence gördü ve sorgulandı. Tutuklandı ve İstanbul Devrimci Yol Toplu davasında 23 nolu sanık olarak yargılandı.

"Kendi toprağında gömülmek istemişti Hüseyin. O da olamadı bu koşullarda. Uzun yıllar yaşadığı Gazi Mahallesi'nde yatıyor şimdi. Fakat çocukları söz verdi mezarı başında, mümkün olduğunda onu mutlaka götürüp köyünün mezarlığına koyacaklar. Zor zamanında sarılamadım dostuma. Cenazesini uğurlayamadım arkadaşımın. Çocuklarına emanet ettik son selamımızı. Ey bahar çiçekleri yalnız bırakmayın ne olur arkadaşımı."