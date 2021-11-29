Korona günlerinde yemin töreni

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Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, merkez sağcı ittifakın lideri Petr Fiala'yı pazar günü yapılan bir törenle ülkenin yeni Başbakanı ilan etti.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Zeman, Fiala'ya cam bir kutunun içimden yemin ettirdi.

Zeman, başka bir nedenle 6 hafta boyunca kaldığı hastanede Koronavirüs'e yakalanmıştı. Cumhurbaşkanı'nı plastik camdan yapılma kutunun içine ful koruyucu ekipman giymiş bir sağlık görevlisi taşıdı. Zeman ve Fiala, birbirleriyle aralarında transparan bir cam varken iletişim kurdu.

Merkez ve merkez sağ 5 partiden oluşan bir bloka liderlik eden Fiala, ekim ayındaki seçimleri kazanarak Andraj Babis ve müttefiklerinin hükümetini beklenmedik bir şekilde devirmişti. Pandora Kağıtları sızıntısıyla Babis'in yurt dışında yaptığı bazı finansal işlemler de hemen seçimlerden önce ortaya çıkmıştı.

Fiala ve müttefiklerinin göreve başladıktan sonra hızlı bir şekilde Koronavirüs ve enerji krizleriyle ilgilenmesi gerekecek. Çekya'da nüfusun sadece yüzde 58.5'i Koronavirüs'e karşı aşılandı. Bu, AB ortalamasının(yüzde 65.8) altında.