Korona günlerinde yaratıcılık: Michelin yıldızlı restorandan sosyal mesafe sorusuna cansız mankenli çözüm

ABD'de birçok restoran Koronavirüs salgını nedeniyle kapattığı kapılarını tekrar açmaya hazırlanırken, Virginia eyaletinde üç Michelin yıldızlı bir restoran, değişik bir yöntem deneyecek.

Restoranlar, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında tekrar açıldıktan sonra sosyal mesafe kuralları sebebiyle dolu masalar arasındaki masaları boş bırakacak ve içeriye normal kapasitenin yarısı kadar müşteri alınacak. The Inn at Little Washington restoranı, müşterilerin "daha az yalnız hissetmesi için" boş masalara 1960'lardan ışınlanmış gibi görünen cansız mankenler oturtacak.

Restoranın şefi Patrick O’Connell yerel basına verdiği röportajda, "Restoranın doluluğunu yarıya düşürme ve sosyal mesafe kurallarına uyma problemiyle karşılaştığımızda çözümün çok basit olduğunu biliyorduk; ilginç bir şekilde giydirilmiş heykeller" dedi.

The Inn at Little Washington'ın Instagram hesabından paylaşılan fotoğrafta şık giyimli heykellerin yüz yüze oturduğu ve bardaklarının dolu olduğu görülüyor. Restoranın çalışanları cansız mankenlere müşteriymiş gibi davranacak ve arada içeceklerini tazeleyecek.