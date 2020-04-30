Korona günlerinde Thom Yorke'tan hayranlarına sürpriz: Yeni şarkısını ilk kez seslendirdi

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Alternatif rock müziğin en önemli gruplarından biri kabul edilen Radiohead'in solisti Thom Yorke, hayranlarına sürpriz yaparak yeni şarkısını canlı yayında evinden çaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle talk-show programını evinden sürdüren Jimmy Fallon, dün akşam internet üzerinden Yorke'a bağlandı. Yorke, "Plasticine Figures" adlı yeni şarkısını ilk kez Fallon'ın programında seslendirdi.

Yorke, yayından sonra şarkının sözleri ve akorlarının yazdığı bir kağıdı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yorke'un üçüncü solo albümü 'Anima' geçen Haziran ayında raflarda ve dijital servislerdeki yerini almıştı. Radiohead'in solisti bu bahar aylarında bir turneye çıkmayı planlıyordu ancak pandemi nedeniyle konserlerini iptal etti.