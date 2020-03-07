Gazeteci Ali Kayalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova zirvesi hakkında küçük tokalaşma kazaları olduğunu hatırlatarak, "Mevzu hassas, mevzu derin. Yine de dünyaya kök söktüren koronavirüs günlerinde 2500 yıllık geleneği göz ardı edip el sıkışmaya alternatif selamlaşmalar bulunabilir miydi? Yaratıcılığı Amerikalılara yaptırmak şart mıdır?" ifadelerini kullandı.

Ali Kayalar, Murat Yetkin'in sitesi YetkinReport'ta "Korona günlerinde sağlı sollu tokalaşma rehberi" başlıklı bir yazı yazdı. Yazının bir kısmı şu şekilde: