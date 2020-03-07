Korona günlerinde sağlı sollu tokalaşma rehberi

Bu arada, bir yerlerde Suriye için işletilen bir Astana süreci vardı ve o sürece İran da dahildir ki bugünlerde korkunç koronavirüs salgınına odaklanmış durumdalar. Buna rağmen, Kremlin toplantısında İranlı bakanlar da bulunsaydı, maskeler nedeniyle liderlerin yüz ifadelerini tam olarak görmekten mahrum kalabilirdik. Yine de tedbir amacıyla tokalaşmak yerine, günümüz modası “fist bump,” yani yumruk tokuşturmayı seçebilirlerdi. Hem daha samimi dururdu, hem de kimin kime karşı silahsız olduğunu anlamasak da kimin sol kimin sağ elli olduğunu daha rahat görürdük…
Mesela, geçtiğimiz gün Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli muhalif Maalim Şerif Hamad’ı karşılarken, iki politikacı el yerine ayaklarıyla selamlaştılar. Sol ayaklarıyla.
Hayır, hijyen konusu dünyanın bu yarısında yeteri kadar önemsenmiyorsa başka ülkeler de alternatifler üretebilir ve fotoğrafçılar bu çokkültürlülüğün renklerinden yararlanabilir.
Burunlarını birbirlerinin burnuna bastıran Ummanlılarla bunla yetinmeyip burunlarını birbirine sürten Yeni Zelandalıların karşılaşmaları enteresan olmaz mı? Ya da tokalaşmayı uzatıp sonrasında ellerini göğüslerine değdirerek viral transfer riskini artıran Botsvanalıların uzun uzun selamlaşan Japonlarla bir araya gelmeleri? Yeltsin usulü Rus selamlaşmalarının hijyenik boyutu ise epey tartışmalı.
Velhasıl, koronavirüs kaygılarını devlete taşıma işine öncülük eden Amerikalılar oldu. Başkan Yardımcısı Mike Pence perşembe günü Air Force II’sinden indi ve virüse karşı alınacak önlemleri konuşmak için gittiği Washignton eyaletinde Vali Jay Inslee ve diğer yetkilerle dirsek selamı yaptı. Genellikle sol dirseğiyle…"