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Gündem

Korona günlerinde sağlı sollu tokalaşma rehberi

07 Mart 2020 16:36

Gazeteci Ali Kayalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova zirvesi hakkında küçük tokalaşma kazaları olduğunu hatırlatarak, "Mevzu hassas, mevzu derin. Yine de dünyaya kök söktüren koronavirüs günlerinde 2500 yıllık geleneği göz ardı edip el sıkışmaya alternatif selamlaşmalar bulunabilir miydi? Yaratıcılığı Amerikalılara yaptırmak şart mıdır?" ifadelerini kullandı.

Ali Kayalar, Murat Yetkin'in sitesi YetkinReport'ta "Korona günlerinde sağlı sollu tokalaşma rehberi" başlıklı bir yazı yazdı. Yazının bir kısmı şu şekilde:

"Tüm bunları niye anlattım? Öylesine… Bizim devlet erkanı Rus mevkidaşlarıyla Kremlin’de buluşurken de bazı karışıklıklar yaşandı ama siz onu gündemlerinin yoğunluğuna ve önemine verin.

Bu arada, bir yerlerde Suriye için işletilen bir Astana süreci vardı ve o sürece İran da dahildir ki bugünlerde korkunç koronavirüs salgınına odaklanmış durumdalar. Buna rağmen, Kremlin toplantısında İranlı bakanlar da bulunsaydı, maskeler nedeniyle liderlerin yüz ifadelerini tam olarak görmekten mahrum kalabilirdik. Yine de tedbir amacıyla tokalaşmak yerine, günümüz modası “fist bump,” yani yumruk tokuşturmayı seçebilirlerdi. Hem daha samimi dururdu, hem de kimin kime karşı silahsız olduğunu anlamasak da kimin sol kimin sağ elli olduğunu daha rahat görürdük…

Mesela, geçtiğimiz gün Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli muhalif Maalim Şerif Hamad’ı karşılarken, iki politikacı el yerine ayaklarıyla selamlaştılar. Sol ayaklarıyla.

Hayır, hijyen konusu dünyanın bu yarısında yeteri kadar önemsenmiyorsa başka ülkeler de alternatifler üretebilir ve fotoğrafçılar bu çokkültürlülüğün renklerinden yararlanabilir.

Burunlarını birbirlerinin burnuna bastıran Ummanlılarla bunla yetinmeyip burunlarını birbirine sürten Yeni Zelandalıların karşılaşmaları enteresan olmaz mı? Ya da tokalaşmayı uzatıp sonrasında ellerini göğüslerine değdirerek viral transfer riskini artıran Botsvanalıların uzun uzun selamlaşan Japonlarla bir araya gelmeleri? Yeltsin usulü Rus selamlaşmalarının hijyenik boyutu ise epey tartışmalı.

Velhasıl, koronavirüs kaygılarını devlete taşıma işine öncülük eden Amerikalılar oldu. Başkan Yardımcısı Mike Pence perşembe günü Air Force II’sinden indi ve virüse karşı alınacak önlemleri konuşmak için gittiği Washignton eyaletinde Vali Jay Inslee ve diğer yetkilerle dirsek selamı yaptı. Genellikle sol dirseğiyle…"
 

 

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