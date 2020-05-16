Korona günlerinde Formula 1: Bu sezon Britanya'da iki grand prix yapılacak

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Britanya'da bulunan Silverstone pistinde bu sene iki Formula 1 'Grand prix'si yapılacağı doğrulandı.

FIA, yeni tip Koronavirüs salgını sırasında Formula 1 sezonunu nasıl başlatacağını belirlemeye çalışırken, bir süredir Britanyalı Yarış Sürücüleri Kulübü ile görüşüyordu.

Formula 1'de 2020 sezonu henüz başlatılmadı ve 3 yarış iptal edilirken, 7'si de ertelendi. FIA, sezonu Temmuz ayında Avusturya'da kapalı kapılar arkasında yapılacak iki Grand Prix ile başlatmayı planlıyor.

Silverstone'un yönetici direktörü Stuart Pringle, BBC'ye verdiği röportajda Britanya'da da iki Grand prix yapılacağını açıkladı. Pringle, yarışların seyircisiz yapılacağını bildirdirirkeni hâlâ hükûmetten izin alınması gerektiğini belirtti.

Londra'nın aldığı kararlara göre, Britanya'ya yurt dışından gelen her ziyaretçinin 14 gün karantinaya alınması gerekiyor. F1, bu kuraldan muaf tutulacağını umuyor.