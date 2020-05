Korona günlerinde çalışmak zorunda kalan işçiler, kağıt toplayıcıları anlattı

9 kişinin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği Türkiye'de oğluyla birlikte kağıt toplayan Musa Tara, “Devletin bizim garibanları da görmesi lazım” derken, inşaatta çalışan Abdullah Korkmaz ise "İş bulamamak virüsten daha çok korkutuyor" ifadesini kullandı.

"Devletin bizim garibanları da görmesi lazım"

Mezopotamya Ajansı'ndan Zemo Ağgöz'e konuşan işçilerden Musa Tara, 10 yaşındaki oğluyla birlikte kağıt ve plastik toplayarak geçimini sağlıyor. Virüsten korunmak için elini yüzünü yıkamak dışında bir tedbir alamadıklarını belirten Tara, “Mecburum, çalışmak zorundayım. Yoksa çocuklarımız aç kalır. Korkuyoruz, çekiniyoruz ama çocuklarım var. Onlara bakmak zorundayım” dedi. "Devletin bizim gibi garibanları da görmesi lazım” diyen Tara, "Ek gelirimiz yok, her gün çalışmak zorundayız" ifadesini kullandı.

"Kadere bıraktık"

Konfeksiyon firmasında çalışan M.A., iş yerinde salgına karşı hiçbir tedbirin alınmadığını söyledi.

İşçilerin bireysel önlemler aldığını aktaran M.A., “Çalışanların çoğu da ciddiyetin farkında değil. Berbat bir duygu, hiçbir yere rahatça dokunamaz olduk. Biri öksürse, huylanır olduk. İş yerinde bireysel olarak kolonya kullanmak ve el yıkamak dışında bir tedbir alamadık” dedi.

Koronavirüs tehlikesine rağmen eve kapanamayacaklarını dile getiren M.A., “Ev kirası, borçlar derken her an kapıya konulabiliriz. Bu yüzden kimse tatil istemiyor. Mecburen her şeyi kadere bırakmış vaziyetteyiz, yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

"İş bulamamak virüsten daha çok korkutuyor"

İnşaat işçisi olan Abdullah Korkmaz, ilk Koronavirüs vakasının ardından iş verenlerin kendilerine, “Kişisel temizliğe önem verin” uyarısında bulunduğunu söyledi.

İnşaat sektöründe normal şartlarda bile sağlıklı koşulların olmadığına dikkat çeken Korkmaz, “Bu koşullarda dikkat etsek ne kadar faydası olur ki?” dedi.

Vaka sayısında artışların yaşanmasıyla işe gitmemeyi düşünmeye başladığını ifade eden Korkmaz, “Böyle bir süreçte çalışmak bizleri de korkutuyor. Ama iş bulamamak virüsten daha çok korkutuyor” şeklinde konuştu.