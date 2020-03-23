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Ekonomi

Koronavirüs'ün piyasaya etkileri sürüyor; Altın fiyatlarında son durum ne?

23 Mart 2020 07:47

Koronavirüs etkisiyle ekonomide ve siyasetteki gelişmeler altın fiyatlarını zirveye çıkardı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315 lira oldu. Peki çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?

İşte, altın fiyatları…

Çeyrek altın: 518,34 Lira

Yarım altın: Bin 36 Lira

Gram altın: 315 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 132 Lira

"Düşüş söz konusu"

Koronavirüs salgını nedeniyle riskli varlıklardan kaçan yatırımcıların “güvenli liman” olarak gördüğü altında da fiyat düşüşü yaşanıyor. Sozcu.com.tr'ye konuşan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, tüm dünyada Koronavirüs'ün ekonomik faaliyete ve finansal piyasalara olumsuz etkisiyle birlikte nakit ihtiyacının arttığını, bu nedenle de nakit ihtiyacını karşılamak için yapılan altın satışlarının fiyat düşüşünde etkili olduğunu söyledi.

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