Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü'den 'tatil' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter'dan tatil yapacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşlar için tatil tavsiyelerinde bulunan Prof. Dr. Özlü, şu mesajları paylaştı:

"Uçuş, transfer, otel, restoran, kafe, plaj, havuz, vb tatil ortamlarında kalabalıklaşmama ve sosyal mesafeyi koruma konusunda dikkatli olunur ve Koronavirüs sertifikasyon kurallarına uyulursa tatil sorun olmayacaktır.

Rutin tatil formatımızı gözden geçirip, otel konaklamalı, deniz-plaj kalabalığına alternatif olarak; doğada başımızı dinleyebileceğimiz, daha izole, tatil seçeneklerini deneyebiliriz."

Özlü, "İlk intibalar umut verici ama 14 gün beklemek lazım" demişti

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, dün HaberTürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlamıştı. Başlayan normalleşme sürecinin Korona virüsü salgınına etkisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Özlü, "Türkiye’de iniş eğrisi başladı. Dünkü rakam düşme eğilimindeydi. Bugünkü rakamı da görmek lazım. İlk intibalar umut verici ama 14 gün beklemek lazım. Hava sıcaklığı da etkiliyor. Salgının hızı biraz kesildi. Türkiye'de iniş eğrisi başladı ama dünyada iniş eğrisi yok genel olarak bakıldığında ama duraklama var. Bu da olumlu bir gelişme" demişti.

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