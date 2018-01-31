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Kornişleri bırakıp, kayak takımı ile kaydılar

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- KIŞ turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de, ayaklarının altına koydukları korniş ve PVC'lerle kayan çocuklar, hayallerine kavuştu

31 Ocak 2018 13:03

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- KIŞ turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken\'de, ayaklarının altına koydukları korniş ve PVC\'lerle kayan çocuklar, hayallerine kavuştu. Bölgede faaliyet gösteren bir otelin yetkililerinin girişimiyle çocuklar, kayak kıyafetleri ve takımlarıyla kayarak, doyasıya eğlendi.
Doğan Haber Ajansı\'nın \'Kornişli kayak\' haberi ses getirdi. Polat Erzurum Resort Otel Genel Müdürü Bora Kanber, dağa yine kornişlerle kaymaya gelen çocukların kayak takımıyla kayma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Otelin sağladığı kayak elbiseleri ve kayak takımlarını giyen çocuklar, yaklaşık bir saat boyunca, hep uzaktan baktıkları tatilcilerle birlikte kayıp, doyasıya eğlendi. 
Çocuklara destek olunması gerektiğini belirten Kanber, \"Bazı dar gelirli aile çocukları imkân bularınca yürüyerek çıktıkları dağda ayaklarının altına korniş ya da PVC koyarak kayak yapıyor. Onlardan birkaçını görünce jest yapalım dedik. Bu çocuklarımıza destek olmak gerek. Biraz destek verilirse inanıyorum ki çok iyi kayakçı olacaklar. Çünkü ayaklarına ilk kez kayak takmalarına rağmen hiçbiri düşmedi\" dedi.
Çocuklardan Mustafa Kemal Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi Uğur Akkuş ise, \"Haftasonları arkadaşlarla birilikte yaklaşık 2 saat yürüdükten sonra geldiğimiz dağda, kayak yapanlarla birlikte kayıyorduk. Ama çöpten bulduğumuz korniş ya da PVC\'lerle kayıyorduk. Tek hayalimiz ise kayağı, herkes gibi kayak takımları ile yapmaktı. Kayaklarla kayanları uzaktan izliyor ve imreniyorduk. Hayallerimiz gerçek oldu. Kayakla kaymak, gerçekten muhteşem bir duyguymuş. Sevinçten sanırım gözümüze uyku girmeyecek\" dedi.
Otel Müdürü Bora Kanber, çocuklara istedikleri zaman gelip, kayakla kayabileceklerini söyledi.

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