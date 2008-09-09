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Bilim / Teknoloji

Körlükle mücadelede dev adım

ABD'den iki bilim adamı, körlüğün ortadan kaldırılması yönünde önemli bir adım sayılan araştırmalarından ötürü, Portekiz'de Champalimaud Vakfın

09 Eylül 2008 03:00

ABD'den iki bilim adamı, körlüğün ortadan kaldırılması yönünde önemli bir adım sayılan araştırmalarından ötürü, Portekiz'de Champalimaud Vakfının "Görme Ödülü"nü kazandı.

John Hopkins Üniversitesinden moleküler biyoloji ve genetik bilimci Jeremy Nathans ile aynı üniversiteden nöro bilimci King-Wai Yau, "ışığın gözde elektrik sinyallerine nasıl dönüştürüldüğüne" ilişkin keşiflerinden ötürü, 1,4 milyon dolarlık ödülü paylaştı. Beyin, ışıktan dönüştürülen bu elektrik sinyallerini kullanarak görmeyi yaratıyor.

Vakıf açıklamasında, bu keşfin körlükle mücadelede yeni tedavi yöntemlerinin yolunu açacağını belirtti. Açıklamada, "Bu bilim adamlarının, görme mekanizmalarının anlaşılmasına yönelik temel önemdeki keşifleri, klinik düzeyde uygulamaya konulduğunda, körlüğün tamamen ortadan kaldırılması yönündeki küresel düzeydeki çabalara çok önemli bir katkı sağlayacaktır" denildi.

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