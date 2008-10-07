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Sağlık

Körlükle bağlantılı gen mutasyonu keşfedildi

İngiliz bilim insanları, gelişmekte olan dünyada körlüğün en yaygın nedenlerinden biriyle bağlantılı bir gen mutasyonu keşfetti. Bilim insanlarının bu keşfinin, körlü

07 Ekim 2008 03:00

İngiliz bilim insanları, gelişmekte olan dünyada körlüğün en yaygın nedenlerinden biriyle bağlantılı bir gen mutasyonu keşfetti. Bilim insanlarının bu keşfinin, körlüğün tedavisinin bulunmasına yardımcı olması umuluyor.

Gen tedavisiyle herkes görebilecek

Southampton Üniversitesi’nden Sarah Ennis ve Andrew Lotery, Lancet dergisinde yayımlanan raporlarında, Serping1 adlı bir genin içinde yaşla bağlantılı makul dejenerasyonuyla (AMD) ilişkili 6 değişke (varyant) bulduklarını bildirdi.

İngiliz bilim insanları, bu buluşlarının, körlüğün tedavisine giden yolu açabilecek AMD genetiğinin anlaşılmasına daha da yardımcı olacağını kaydetti.

Retinanın merkezindeki bir bölge olan makulanın hassas hücrelerinin zarar görmesi anlamına gelen AMD, insanlar yaşlandıkça ortaya çıkıyor. Hastaların yaklaşık yüzde 90'ının da AMD'nin şimdilik tedavisi olmayan kuru versiyonuna rastlanıyor. AMD'nin, küçük kan damarlarının retina ile gözün arkasında oluştuğu ıslak versiyonu ise günümüzdeki ilaçlarla tedavi edilebiliyor.

(AA)

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