Körlükle bağlantılı gen mutasyonu keşfedildi

Gen tedavisiyle herkes görebilecek



Southampton Üniversitesi’nden Sarah Ennis ve Andrew Lotery, Lancet dergisinde yayımlanan raporlarında, Serping1 adlı bir genin içinde yaşla bağlantılı makul dejenerasyonuyla (AMD) ilişkili 6 değişke (varyant) bulduklarını bildirdi.İngiliz bilim insanları, bu buluşlarının, körlüğün tedavisine giden yolu açabilecek AMD genetiğinin anlaşılmasına daha da yardımcı olacağını kaydetti.Retinanın merkezindeki bir bölge olan makulanın hassas hücrelerinin zarar görmesi anlamına gelen AMD, insanlar yaşlandıkça ortaya çıkıyor. Hastaların yaklaşık yüzde 90'ının da AMD'nin şimdilik tedavisi olmayan kuru versiyonuna rastlanıyor. AMD'nin, küçük kan damarlarının retina ile gözün arkasında oluştuğu ıslak versiyonu ise günümüzdeki ilaçlarla tedavi edilebiliyor.