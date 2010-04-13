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Yaşam

Körlere özel dergi

Kanadalı Lisa Murpy, körlere özel kabartmalı porno dergi hazırladı.

13 Nisan 2010 03:00

T24- Görme engelliler için hazırlanan porno dergi satışa çıktı. Kanadalı Lisa Murpy, hazırladığı 'Tactile Minds' adlı derginin bir açığı kapatmak için olduğunu belirtti.


Murphy, hazırladığı "Tactile Minds" adlı derginin, görme engellilerin "hoşça vakit geçirmeleri" için yapıldığını söylüyor.


Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Kanada vatandaşı olan Lisa Murphy, dergiyi "bir açığı kapatmak için" çıkardığını söylerken, "çıplak insanların kabartma fotoğraflarının yer aldığı başka bir dergi yok" diye belirtiyor.


1970 ve 1985 yılları arasında Playboy dergisi, körler alfabesinde hazırlanan kopyalarını da satmıştı, ancak bunların içerisinde kabartma fotoğraf yoktu.


"Tactile Minds" dergisinin içerisinde toplam 17 kabartma fotoğraf bulunurken, fiyatı da tam 150 sterlin (yaklaşık 350 lira).

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