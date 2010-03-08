T24 - Ünlü tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter, Kraliçe Lear oyununu sahneledikten sonra Mustafa Balbay'ın tutukluluğunun 365. günü olması dolayısıyla "canım acıyor, korkuyorum, utanıyorum" dedi.





Yıldız Kenter, önceki gün yönetip oynadığı Kenter Tiyatrosu’nun yeni mevsim oyunu “Kraliçe Lear”i sahneledikten sonra Cumhuriyet gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Balbay’ın Ergenekon soruşturması kapsamında 365 gündür tutuklu olmasına tepki gösteren bir konuşma yaptı.



Kenter, Balbay’ın hâlâ tutuklu olmasını sahnede şu sözlerle eleştirdi: “Mustafa Balbay sorgusuz sualsiz, nedensiz tutuklandı. Beş gün, 25 gün, 90 gün, 200 gün, 300 gün, 365 gün... Nedeni mi? Bilmiyorum, anlayamıyorum. Demokrasiyle, hukukun üstünlüğüyle hiç de bağdaşmayan bir biçimde... Güven duygum yok oluyor, canım acıyor, korkuyorum. Utanıyorum.”



Bu durumda pek çok insanın olduğunu ve Balbay’ın kişiliğinde onları da andığını söyleyen Kenter, “Hep saydım günleri çıkar diye ama 365 gün olunca bir şey kabardı içimde... Neden tutuklu olduklarını anlayamadığımız insanların neden tutuklu olduklarını anlamamız lazım. Anlayamıyorsak, o işte bir bit yeniği var demektir” dedi.







