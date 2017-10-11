Korkuteli savcısı Küçüköner'e makamında silahlı saldırı (7)

SAVCININ VURULMASI OLAYINI 4 SAVCI SORUŞTURACAK

Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner\'in polis memuru Turgut Avcı tarafından vurulmasına ilişkin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner\'in odasında görev yaptığı sırada aynı adliyede görev yapan zabıt katibi Şerife Avcı\'yı çalışma düzeni ve mesaiye riayeti hususunda uyardığı belirtildi. Şerife Avcı\'nın odadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli eşi polis memuru Turgut Avcı ile birlikte yeniden Savcı Küçüköner\'in makam odasına geldiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

\"Olayın görgü tanığı Yazı İşleri Müdürünün huzurunda şüpheli polis memuru, Cumhuriyet Savcısına beylik tabancasıyla ateş etti. Cumhuriyet Savcısı vücudunun 5 yerinden silahla yaralandı. Olaya diğer adliye görevlileri ve adliyede görevli polis memurları müdahale etti. Olay sonrası ağır yaralanan Cumhuriyet Savcısı, ambulans helikopteri ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Acil serviste gerekli tıbbi müdahale yapılarak ameliyata alındı. Ameliyat sonrası hasta halen yoğun bakımda bulunmaktadır. Solunum cihazına bağlı olarak tedavisini devam etmektedir.\"

POLİS MEMURU VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis memuru Turgut Avcı ve eşi zabıt katibi Şerife Avcı\'nın gözaltına alındığının kaydedildiği açıklamada, \"Suçta kullanılan silaha, olay yerinden elde edilen 5 adet boş kovana ve tutukluk yapan silahtaki 10 adet mermiye el konulmuştur. Soruşturma kapsamında görevlendirilen 2 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı olayı tüm yönleriyle titiz bir şekilde araştırmaktadır\" ifadelerine yer verildi.

AYNI LOJMANDA ALTI ÜSTLÜ OTURUYORLAR

Bu arada, Korkuteli Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner ile kendisini makam odasında tabancayla vurarak ağır yaralayan polis memuru Turgut Avcı\'nın ilçedeki adliye lojmanlarında, aynı blokta, altlı üstlü dairelerde oturduğu belirtildi.