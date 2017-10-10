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Korkuteli savcısı Küçüköner'e makamında silahlı saldırı (6)

MERMİLER AKCİĞERLERİNE İSABET ETMİŞ Polis memuru Turgut Avcı tarafından makam odasında tabancayla vurulan Korkuteli Cumhuriyet Savcısı A

10 Ekim 2017 22:05

MERMİLER AKCİĞERLERİNE İSABET ETMİŞ
Polis memuru Turgut Avcı tarafından makam odasında tabancayla vurulan Korkuteli Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner, tedaviye alındığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde ameliyat edildi. Ameliyatı gerçekleştiren göğüs cerrahi uzmanı Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, mermilerin savcı Küçüköner\'in hem sağ, hem de sol akciğerine isabet ettiğini söyledi. Sağ akciğerdeki yaralanmanın ameliyat gerektiren kanmalı bir yara olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erdoğan, \"Kanamayı durdurduk, ancak sol akciğerde delik var. Şu anda ameliyattan yeni çıktı. Hayati tehlikesi için bir şey söylemek henüz erken. 3- 4 saat sonra kendisine gelip solunum cihazından ayrıldıktan sonra net bir şey söyleyebiliriz. Ancak hayati tehlikenin azaldığını, ama geçmediğini söyleyebiliriz\" dedi.
Ameliyatın yaklaşık 45 dakika sürdüğünü anlatan Prof. Dr. Erdoğan, \"Çok kanaması vardı. Vücudunda kurşun giriş ve çıkışları var. Bundan dolayı kaç mermi isabet ettiğini şu an söyleyemiyoruz. Savcılıktan açıklama yapılacak\" dedi.
Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner, ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alındı.
Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

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