Korkuteli savcısı Küçüköner, 20 gün sonra taburcu oldu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Korkuteli İlçesi\'nde, 10 Ekim günü adliyedeki makam odasında polis memuru Turgut Avcı tarafından tabancayla vurulan Cumhuriyet Savcısı 26 yaşındaki A. Kadir Küçüköner, taburcu oldu.

Korkuteli Adliyesi\'nde Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner, 10 Ekim\'de saat 15.00 sıralarında, adliyede katip Şerife Avcı\'nın izin istemine sık izin kullandığı gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi. Katip Avcı\'nın haber vermesi üzerine adliyeye polis eşi Turgut Avcı geldi. Eşinin izni konusunda tartışan polis memuru Avcı, Savcı Küçüköner\'e makam odasında tabancayla 5 el ateş etti. Mermiler Küçüköner\'in sol ve sağ akciğerine, karaciğerine ve sağ el ile sağ ayak bileğine isabet etti. Ağır yaralanan Küçüköner Korkuteli\'ndeki özel hastanede yapılan müdahaleden sonra ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

20 gündür bu hastanede tedavisi süren Savcı Küçüköner, tedavilerinin tamamlanmasının ardından bugün öğle saatlerinde taburcu edildi.



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