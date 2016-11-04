Korkut Özal son yolculuğuna uğurlandı

Solunum ve dolaşım yetmezliği nedeniyle 87 yaşında vefat eden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi, eski bakanlardan Korkut Özal'ın cenazesi toprağa verildi.

Özal için İstanbul Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım da katıldı.

Korkut Özal için Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazından önce aynı araçla Fatih Camisi'ne geldi.

Korkut Özal'ın tabutuna Türk bayrağı örtülürken, cenaze namazını İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran kıldırdı.