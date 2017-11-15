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Korkut Kaymakamı FETÖ'den açığa alındı

MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Korkut Kaymakamı Abdulgani Mağ, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)soruşturması kapsamında açığa alındı

15 Kasım 2017 16:10

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'un Korkut Kaymakamı Abdulgani Mağ, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)soruşturması kapsamında açığa alındı.
Yaklaşık 3 yıl önce Korkut\'ta göreve başlayan ve zaman zaman Muş Vali Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Kaymakamı Abdulgani Mağ\'a, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındığına dair tebliğin sabah saatlerinde yapıldığı öğrenildi. Yapılacak adli ve idari soruşturma sonrasında Kaymakam Mağ\'ın göreve dönüp dönmeyeceğinin netlik kazanacağı belirtildi.

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