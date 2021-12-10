Korkusuz yazarının kulisi: AKP içinde “rahatsız genç milletvekilleri”, külliye ve AKP’nin hantal yapısından şikâyetçilermiş

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, AKP içinde “rahatsız genç milletvekilleri” olduğundan bahsetti, bu kişilerin “külliye ve AKP’nin hantal yapısından” şikâyetçi olduklarını öğrendiğini aktardı.

“AKP’nin taa kuruluşundan beri hem parti genel merkezinde hem de “külliye”nin içinde ve Tayyip Erdoğan’ın en yakınında bulunan değişmeyen isimler, hantal yapının değişmesine müsaade etmiyorlarmış” diyen Takan şöyle yazdı:

“AKP içindeki ‘rahatsız genç milletvekilleri’, hiç muhatap alınmamaktan şikâyetçilermiş… ‘Külliyeden randevu alamıyoruz. Bakanlarla görüşemiyoruz. Milletin yüzüne çıkamıyoruz. Kendi memleketimize yol bile götüremiyoruz…’ diyorlarmış. Ha, bir de genel merkez ve saraydaki yapıyı politbüroya benzetiyorlarmış.”

Takan, “Şu andaki gözlemime göre, söz konusu ‘rahatsızlıktan’ bir lider çıkar mı?.. Ali Babacan veya Ahmet Davutoğlu’nun partilerine bir kayma olur mu?.. Yarının ne getireceğini kestirmek kolay değil ama sorulara vereceğim cevap: Çok zor. Bu, aile içi dırdırlanma olarak kalır bence… Abdullah Gül’ün İstanbul ofisinden yürüttüğü faaliyetleri de dikkate alarak bir ihtiyat payı bırakıp bu faslı burada noktalayalım” görüşünü ifade etti.

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