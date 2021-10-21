Korkusuz yazarından Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçiye: Çok kanıma dokundu; üstlerine vazife mi bizim içişlerimize karışmak?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, 4 yıldır tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması için ortak açıklama yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçiliklerine tepki gösterdi.

“Türkiye’de adalet çarpıklıklarına karşı gözümü budaktan esirgemeden mücadele eden bir gazeteciyim. Ancak o açıklamayı içime hiç sindiremedim… Üstlerine vazife mi bizim içişlerimize karışmak?” diyen Takan, devamında şunları kaydetti:

Ha, Rahip Brunson davasında izledikleri taktiği izleyip Tayyip Erdoğan’a bir daha geri vites yaptırmak mı istiyorlar?.. Her ne olursa olsun, bugüne kadar kimi nasıl idare ettilerse, kimlere nasıl ayar verdilerse, kimlerle gizli anlaşmalar yapıp iktidar ettilerse de hepsi kanıma dokunuyor. Ve bu 10 ülkenin büyükelçilerinin yaptığı ortak açıklamada çok kanıma dokundu!..

O densizlerin satırlarına okurken aklıma bir zamanların “kahrolsun şeriat” mitingleri geldi. Şeriat’ın gerçek manada bu ülkede Müslüman olarak yaşayanların inançları ve inandıkları kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’in hükümleri olduğunu unutuyorlardı. Mütedeyyin çevrede oluşan “dinimize sövüyorlar” algısının ve bunun üzerinde siyasal İslam tacirlerinin nasıl cirit attıklarının farkına varmıyorlardı!.. Sürekli Tayyip Erdoğan’ın ve AKP iktidarının değirmenine su taşıyorlardı. AKP tabanın daha da kemikleşerek büyümesine hizmet ediyorlardı. “Kahrolsun şeriat” diye bağrıla bağrıla işte bu günlere, siyasal İslam tacirlerinin ve yandaşlarının inşa ettiği bu ucube rejime geldik!..

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TIKLAYIN - 10 büyükelçilikten Osman Kavala açıklaması: Derhal serbest bırakılsın